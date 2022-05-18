Депозитные ставки для гривни снизились. Данные НБУ

В течение апреля месяца, по данным НБУ, средняя ставка для гривневых депозитов снизилась на 0,9 п.п. до 6,9% годовых. Для валютных сбережений доходность не изменилась, средняя ставка составляет 0,6% годовых.

Депозитный портфель в национальной валюте, как и в прошлом месяце, вырос. По данным НБУ, приток вкладов составил 2,45% до 516,3 млрд грн. Украинцы принесли в банки 12,3 млрд гривень.

За валютными сбережениями наблюдался отток вкладов на 1%. Украинцы забрали из банков $94 млн. Депозитный портфель в валюте по банковской системе составил $8,7 млрд.

Анна Ишутина

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