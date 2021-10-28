UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депозитные ставки на дне. Украинцы "вынесли" из банков 5 млрд грн за квартал

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 16:12
Депозитные ставки на дне. Украинцы
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

По итогам третьего квартала депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе уменьшился на 1,2% до 423,3 млрд грн (по данным НБУ).

Отток депозитов обусловлен ростом потребительского спроса летом в сезон отпусков, а также невысокими ставками.

По данным НБУ, ставка по гривневым срочным депозитам в течение лета снизилась на 0,1 п.п., а в сентябре выросла на 0,2 п.п. и составляет 7,6% годовых. На уровень ставок влияют ликвидность банков, учетная ставка, уровень инфляции. Банкиры предполагают, что тенденция понижения депозитных ставок для гривни заканчивается.

"Сейчас депозитные ставки самые низкие за последние несколько лет" – утверждает начальник управления в Укргазбанке, Виталий Годун.

Также одним из факторов оттока банковских сбережений стало ограничение возможности получения субсидий при наличии депозита. Директор департамента розничных клиентов  Кредобанка, Александр Супрунович считает, что именно это обусловило досрочное закрытие вкладов и отказ от заключения новых.

Доходность депозитов иногда уже не перекрывает инфляцию, поэтому срочные вклады теряют преимущество. Вкладчики выбирают счета, не имеющие ограничений в сроках снятия средств или вовсе забирают деньги.

По данным НБУ, валютный депозитный портфель вырос за третий квартал на 0,2% до $9,7 млрд. Депозитная ставка по валютным вкладам упала на 0,2 п.п. и составляет 0,6% годовых.

Банки по-прежнему не заинтересованы в валютных ресурсах из-за отсутствия валютного кредитования. Потому и ставки расти не будут. Банкиры предполагают, что в ближайшие месяцы доходность валютных вкладов будет стабильной.

"У банков валюты очень много, а вкладывать ее практически некуда" – объясняет председатель правления ОТП Банка, Владимир Мудрый. Физическим лицам без доходов в инвалюте выдавать такие кредиты запрещено. Юридический спрос после снижения процентных ставок на гривневые ресурсы значительно снизился. При этом есть постоянные расходы на содержание валютных депозитов – обязательное резервирование остатков в НБУ и выплаты фонда гарантирования вкладов физлиц. В результате стоимость 1 доллара для банков составляет минус 1,5% годовых. В таких условиях говорить о каком-либо повышении ставок, разумеется, не приходится, считают в ОТП Банке.

А для гривневых депозитов банкиры прогнозируют рост ставок на 0,5-1 п.п. Кредитные портфели в гривне растут достаточно быстрыми темпами, опережая прирост депозитов. Более того, банки, фокусирующиеся на потребительском кредитовании, могут способствовать повышению. Но существует реальный риск приостановки кредитования населения из-за усиления карантинных ограничений.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
депозиты депозитные ставки проценты по депозитам
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 