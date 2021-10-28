Депозитные ставки на дне. Украинцы "вынесли" из банков 5 млрд грн за квартал

По итогам третьего квартала депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе уменьшился на 1,2% до 423,3 млрд грн (по данным НБУ).

Отток депозитов обусловлен ростом потребительского спроса летом в сезон отпусков, а также невысокими ставками.

По данным НБУ, ставка по гривневым срочным депозитам в течение лета снизилась на 0,1 п.п., а в сентябре выросла на 0,2 п.п. и составляет 7,6% годовых. На уровень ставок влияют ликвидность банков, учетная ставка, уровень инфляции. Банкиры предполагают, что тенденция понижения депозитных ставок для гривни заканчивается.

"Сейчас депозитные ставки самые низкие за последние несколько лет" – утверждает начальник управления в Укргазбанке, Виталий Годун.

Также одним из факторов оттока банковских сбережений стало ограничение возможности получения субсидий при наличии депозита. Директор департамента розничных клиентов Кредобанка, Александр Супрунович считает, что именно это обусловило досрочное закрытие вкладов и отказ от заключения новых.

Доходность депозитов иногда уже не перекрывает инфляцию, поэтому срочные вклады теряют преимущество. Вкладчики выбирают счета, не имеющие ограничений в сроках снятия средств или вовсе забирают деньги.

По данным НБУ, валютный депозитный портфель вырос за третий квартал на 0,2% до $9,7 млрд. Депозитная ставка по валютным вкладам упала на 0,2 п.п. и составляет 0,6% годовых.

Банки по-прежнему не заинтересованы в валютных ресурсах из-за отсутствия валютного кредитования. Потому и ставки расти не будут. Банкиры предполагают, что в ближайшие месяцы доходность валютных вкладов будет стабильной.

"У банков валюты очень много, а вкладывать ее практически некуда" – объясняет председатель правления ОТП Банка, Владимир Мудрый. Физическим лицам без доходов в инвалюте выдавать такие кредиты запрещено. Юридический спрос после снижения процентных ставок на гривневые ресурсы значительно снизился. При этом есть постоянные расходы на содержание валютных депозитов – обязательное резервирование остатков в НБУ и выплаты фонда гарантирования вкладов физлиц. В результате стоимость 1 доллара для банков составляет минус 1,5% годовых. В таких условиях говорить о каком-либо повышении ставок, разумеется, не приходится, считают в ОТП Банке.

А для гривневых депозитов банкиры прогнозируют рост ставок на 0,5-1 п.п. Кредитные портфели в гривне растут достаточно быстрыми темпами, опережая прирост депозитов. Более того, банки, фокусирующиеся на потребительском кредитовании, могут способствовать повышению. Но существует реальный риск приостановки кредитования населения из-за усиления карантинных ограничений.

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Анна Ишутина

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