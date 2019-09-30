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Банки снижают ставки по валютным депозитам

Банки снижают ставки по валютным депозитам
30.09.2019, 10:02

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 30.09.2019)

На прошлой неделе депозиты в гривне не претерпели значительных изменений. Валютные вклады просели в доходности для длительных периодов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30.09.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых. Стоимость депозитов на сроки до месяца и до трех месяцев составляет 9,71% и 11,83% годовых соответственно. Средняя ставка для периодов от 3 месяцев до полугода составляет – 14,14%, а свыше полугода – 14,69% годовых. Вклады сроком свыше года набрали 0,01 п.п. и предоставляют 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах снизили доходность на 0,01 п.п. для периодов до полугода (2,21%), свыше полугода (2,80%) и свыше года (2,86%). Бессрочные сбережения предлагают 0,57% годовых. Средняя ставка по депозитам на сроки  до месяца и от месяца до 3 составляет 1,11% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до 3 составляет 1,05% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 1,60% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для сбережений на периоды до года и свыше года (на 0,02 п.п. до 1,99% и до 2,22% годовых соответственно).

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 30.09.19

Средние процентные ставки по депозитам

 

 

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