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Депозитные ставки продолжают снижаться. Обзор

Депозитные ставки продолжают снижаться. Обзор
03.02.2020, 09:17

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. За последние две недели ставки по депозитам заметно опустились

По итогам прошлых двух недель доходность банковских вкладов преимущественно снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 03.02.2020). Снизили депозитные ставки 8 банков из 27 исследуемых.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально упали в ставках вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 1,32 п.п. до 12,69% годовых). Следующими опустили доходность вклады на периоды до месяца (на 1,13 п.п. до 8,50% годовых). Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,93 п.п. до 12,27% годовых. Снизили стоимость и вклады периодом от месяца до 3, на 0,84 п.п. до 10,08% годовых. А депозиты на сроки свыше года подорожали, на 0,26 п.п. и предлагают 13,29% годовых. Бессрочные сбережения прибавили 0,06 п.п. и предоставляют 7,33% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 6 до 12 месяцев (на 0,81 п.п. до 1,53% годовых). Менее существенно сбросили сбережения периодом свыше года (0,47 п.п., и до 2,02%). Доходность вкладов периодом до месяца упала на 0,09 п.п. и составляет 1,06% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,01% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,48 п.п. до 2,26% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,47% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на период от полугода до года (на 0,66 п.п. до 0,95% годовых). Опустилась доходность вкладов и на сроки свыше года (на 0,24 п.п. до 1,36% годовых). Депозиты периодом от месяца до 3 подешевели 0,09 п.п. до 0,85% годовых. А вклады сроком до месяца потеряли 0,08 п.п. и предлагают 0,62% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене - 0,36% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,30 п.п. до 1,44% годовых.

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депозиты процентные ставки
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