Депозитные ставки продолжают снижаться. Обзор

По итогам прошлых двух недель доходность банковских вкладов преимущественно снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 03.02.2020). Снизили депозитные ставки 8 банков из 27 исследуемых.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально упали в ставках вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 1,32 п.п. до 12,69% годовых). Следующими опустили доходность вклады на периоды до месяца (на 1,13 п.п. до 8,50% годовых). Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,93 п.п. до 12,27% годовых. Снизили стоимость и вклады периодом от месяца до 3, на 0,84 п.п. до 10,08% годовых. А депозиты на сроки свыше года подорожали, на 0,26 п.п. и предлагают 13,29% годовых. Бессрочные сбережения прибавили 0,06 п.п. и предоставляют 7,33% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 6 до 12 месяцев (на 0,81 п.п. до 1,53% годовых). Менее существенно сбросили сбережения периодом свыше года (0,47 п.п., и до 2,02%). Доходность вкладов периодом до месяца упала на 0,09 п.п. и составляет 1,06% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,01% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,48 п.п. до 2,26% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,47% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на период от полугода до года (на 0,66 п.п. до 0,95% годовых). Опустилась доходность вкладов и на сроки свыше года (на 0,24 п.п. до 1,36% годовых). Депозиты периодом от месяца до 3 подешевели 0,09 п.п. до 0,85% годовых. А вклады сроком до месяца потеряли 0,08 п.п. и предлагают 0,62% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене - 0,36% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,30 п.п. до 1,44% годовых.