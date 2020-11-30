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Депозитные ставки снижаются для всех валют. Обзор рынка депозитов

30.11.2020, 09:00
Депозитные ставки снижаются для всех валют. Обзор рынка депозитов - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В течении последних двух недель процентные ставки упали для гривневых депозитов, а также для вкладов в долларах и евро. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 29 ноября).

Гривня

Бессрочные гривневые сбережения потеряли в ставках 0,17 п.п. и предлагают 4,12% годовых. Синхронно, на 0,02 п.п.,  упала доходность для периодов от трех месяцев (7,28%) и свыше 12 месяцев (7,75%). Средняя ставка по депозитам на период от полугода до года упала на 0,01 п.п. до 7,71% годовых. Вклады сроком до месяца по-прежнему предлагают 6,12% годовых, а от месяца до трех – 6% годовых.

Доллар

Упала доходность одновременно для депозитов на периоды свыше трех месяцев и свыше полугода (на 0,01 п.п. до 0,84% и до 1,13% годовых соответственно). Без изменений остались бессрочные сбережения (0,4%),  вклады сроком менее месяца (0,56%), от месяца до трех (0,88%) и свыше года (1,6%).

Евро

Ставки для евро не претерпели изменений для бессрочных сбережений (0,16%), сроков менее месяца (0,31%) и от месяца до трех (0,57%). Подешевели на 0,01 п.п. вклады на сроки от трех месяцев (0,83%), от 6 месяцев (0,89%) и от 12 месяцев (1,02%).

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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Анна Ишутина
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