Депозитные ставки снова растут

По итогам последней недели средние депозитные ставки выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.02.2019). Поднял доходность своих вкладов Банк Мисто. ПУМБ снизил ставки для гривневых вкладов.

Средние процентные ставки по депозитам

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Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросли гривневые вклады периодом свыше года (на 0,18 п.п. до 14,18%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев набрали 0,14 п.п. и предлагают 11,87% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от полугода до года, на 0,09 п.п. до 14,58% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 13,98% годовых. Не изменили свою стоимость бессрочные сбережения (8,31%), а также вклады на период до 1 месяца (10,50%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты подняли доходность для периодов от 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,12%). Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. и предлагают 2,97% годовых. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев набрали 0,01 п.п. и предлагают 2,39% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,05 п.п. и предлагают 1,29% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в процентных ставках. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых, а бессрочных сбережений - 0,91% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средняя ставка по депозитам в евро для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,56% годовых. Вклады на период до месяца предлагают 1,07% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. до 1,22% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев выросла на 0,01 п.п. и составляет 1,72% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожали также на 0,02 п.п. до 2,22% годовых. Сбережения сроком свыше года подняли стоимость на 0,04 п.п. до 2,40% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 25.02.19