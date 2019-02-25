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25.02.2019, 11:00

Депозитные ставки снова растут

Депозитные ставки снова растут

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 25.02.2019)

По итогам последней недели средние депозитные ставки выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.02.2019). Поднял доходность своих вкладов Банк Мисто. ПУМБ снизил ставки для гривневых вкладов.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросли гривневые вклады периодом свыше года (на 0,18 п.п. до 14,18%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев набрали 0,14 п.п. и предлагают 11,87% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от полугода до года, на 0,09 п.п. до 14,58% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 13,98% годовых. Не изменили свою стоимость бессрочные сбережения (8,31%), а также вклады на период до 1 месяца (10,50%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты подняли доходность для периодов от 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,12%). Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. и предлагают 2,97% годовых. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев набрали 0,01 п.п. и предлагают 2,39% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,05 п.п. и предлагают 1,29% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в процентных ставках. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых, а бессрочных сбережений - 0,91% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средняя ставка по депозитам в евро для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,56% годовых. Вклады на период до месяца предлагают 1,07% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. до 1,22% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев выросла на 0,01 п.п. и составляет 1,72% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожали также на 0,02 п.п. до 2,22% годовых. Сбережения сроком свыше года подняли стоимость на 0,04 п.п. до 2,40% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 25.02.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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