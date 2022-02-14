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Депозитные ставки для доллара упали. Украинцы вынесли из банков 18 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 13:24
Депозитные ставки для доллара упали. Украинцы вынесли из банков 18 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным НБУ, в январе средняя депозитная ставка для гривневих вкладов выросла на 0,1 п.п. и составляет 8,1% годовых. Доходность валютных сбережений снизилась на 0,1 п.п. и составила 0,6% годовых.

Депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 1,8% – до 706,3 млрд грн.

Гривневый портфель снизился на 3,9% -  до 439,2 млрд грн. Украинцы забрали из банков 17,9 млрд грн.

По валютному портфелю, наблюдался отток депозитов на 3,5% – до $9,3 млрд. Из банков забрали депозитов на $334 млн.

(Положительная динамика валютных вкладов в долларовом эквиваленте обусловлена колебаниями валютных курсов.)

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Анна Ишутина
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