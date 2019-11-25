Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депозитные ставки в банках опустились

Депозитные ставки в банках опустились
25.11.2019, 09:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 25.11.2019)

За последние две недели доходность банковских вкладов опустилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.11.2019).

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально снизили доходность для сроков от полугода до года (на 0,52 п.п. до 14,18% годовых). Менее заметно упали в цене вклады на срок от 3 месяцев до 6 (на 0,37 п.п. до 13,85% годовых). Депозиты периодом менее месяца подешевели на 0,07 п.п. до 9,77% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,06 п.п. и предлагают 7,66% годовых. Вклады на период от месяца до 3 опустили стоимость на 0,01 п.п. до 11,74% годовых. А вклады сроком свыше года заметно подорожали – на 0,83 п.п. до 14,70% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения снизили доходность на 0,02 п.п. и предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до  месяца подорожали на 0,01 п.п. до 0,78% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 не претерпели изменений в ставках – 1,15% годовых. Существенно подорожали сбережения периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,57 п.п. до 2,08% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от полугода до года упала на 0,44 п.п. и составляет 1,47% годовых. А вклады сроком свыше года сбросили 0,18 п.п. и предоставляют доходность в 1,87% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 25.11.19

Средние процентные ставки по депозитам

Напишите нам
депозиты процентные ставки
Комментарии
Последние новости
 