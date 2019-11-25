Депозитные ставки в банках опустились

За последние две недели доходность банковских вкладов опустилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.11.2019).

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально снизили доходность для сроков от полугода до года (на 0,52 п.п. до 14,18% годовых). Менее заметно упали в цене вклады на срок от 3 месяцев до 6 (на 0,37 п.п. до 13,85% годовых). Депозиты периодом менее месяца подешевели на 0,07 п.п. до 9,77% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,06 п.п. и предлагают 7,66% годовых. Вклады на период от месяца до 3 опустили стоимость на 0,01 п.п. до 11,74% годовых. А вклады сроком свыше года заметно подорожали – на 0,83 п.п. до 14,70% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения снизили доходность на 0,02 п.п. и предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,01 п.п. до 0,78% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 не претерпели изменений в ставках – 1,15% годовых. Существенно подорожали сбережения периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,57 п.п. до 2,08% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от полугода до года упала на 0,44 п.п. и составляет 1,47% годовых. А вклады сроком свыше года сбросили 0,18 п.п. и предоставляют доходность в 1,87% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 25.11.19