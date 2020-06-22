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Депозитные ставки в банках снова снизились. Обзор рынка

Депозитные ставки в банках снова снизились. Обзор рынка
22.06.2020, 09:03

За прошедшие две недели депозитные ставки вновь снизились

В течении последних двух недель ставки по банковским вкладам преимущественно упали. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 21.06.2020). Снизили ставки 10 банков: Универсалбанк, АккордБанк, Конкорд, Мисто, МТБ, ПроКредит, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укргазбанк и Юнекс.

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидером падения доходности стали вклады на сроки от полугода до года (на 0,68 п.п. до 9,72% годовых). Следующими просели в ставках сроки от 3 месяцев до полугода (на 0,54 п.п. до 9,62% годовых). Стоимость депозитов на период свыше года упала на 0,52 п.п. до 9,56% годовых. Вклады периодом от месяца до трех подешевели на 0,40 п.п. до 8,03% годовых. Депозиты сроком менее месяца потеряли в ставках 0,28 п.п. и предлагают 8,59% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,10 п.п. и предоставляют 6,15% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения опустили доходность заметнее других валютных вкладов (на 0,11 п.п. до 0,55% годовых). Вклады сроком менее месяца подешевели на 0,07 п.п. до 0,59% годовых. Периоды от месяца до трех сбросили в 0,09 п.п. и предлагают 0,83% годовых. Депозиты на сроки от 3 месяцев до полугода опустили стоимость на 0,06 п.п. до 1,11% годовых. А для более длинных сбережений средняя ставка выросла. Вклады от полугода подорожали на 0,07 п.п. и предлагают 1,58% годовых. А депозиты сроком свыше года набрали 0,04 п.п., их средняя ставка составляет 1,97% годовых. Повышал ставки для долларовых вкладов только Укргазбанк.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения (0,24%), также как и вклады сроком от полугода (1,11%) сбросили 0,01 п.п. Депозиты на сроки менее месяца не претерпели изменений и предлагают 0,34% годовых. Снизилась доходность для сроков от месяца до трех (на 0,10 п.п. до 0,71% годовых). Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели на 0,04 п.п. до 0,75% годовых). Сбережения на сроки свыше года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 1,17% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина
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