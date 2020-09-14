Депозитные ставки в банках снова снизились. Обзор рынка

За последние две недели ставки по депозитам в украинских банках опустились для гривни и для доллара. Средняя доходность по вкладам в евро выросла. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 13 сентября). Снизили ставки 10 банков (из 26 исследуемых): ОТП Банк, Альфа-Банк, БТА Банк, Мегабанк, Ощадбанк, Пивдэнный, Правэкс, Райффайзен Банк Аваль, Украгазбанк, Укрэксимбанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подешевели вклады на сроки от месяца до трех - на 0,12 п.п. до 6,22% годовых. Синхронно снизили доходность сбережения на периоды от трех месяцев и от 6 месяцев (на 0,09 п.п. до 7,54% и до 7,98% годовых соответственно). Средняя ставка для депозитов сроком свыше года упала на 0,08 п.п. и составляет 8,03% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,06 п.п. и предлагают 4,85% годовых. Вклады периодом до месяца по-прежнему предоставляют 6,76% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средняя ставка в долларах для сроков от полугода до года упала на 0,06 п.п. до 1,22% годовых. Вклады на сроки свыше трех месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 0,89% годовых. Депозиты на периоды свыше года сбросили 0,02 п.п. и предлагают 1,74% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,46% годовых, а вклады на период менее месяца – 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех выросла на 0,21 п.п. и составляет 0,77% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

На прежнем уровне остались средние ставки для бессрочных сбережений (0,24%), а также вкладов периодом менее месяца (0,25%), и от месяца до трех (0,48%). Депозиты на срок от трех месяцев подорожали на 0,16 п.п. до 0,79% годовых. А вклады периодом свыше полугода набрали 0,04 п.п. и предлагают 0,91% годовых. Сбережения на сроки свыше года выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,06% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина

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