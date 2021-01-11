Депозитные ставки в банках выросли. Обзор рынка депозитов

В течении последних трех недель доходность гривневых сбережений выросла для коротких вкладов. Незначительно подорожали и валютные сбережения. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 11 января).

Гривня

Средняя ставка выросла для депозитов сроком менее месяца (на 0,05 п.п. до 6,17%). Вклады периодом от месяца до трех подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 6,02% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 4,12%, а депозиты от трех месяцев до полугода – 7,28% годовых. Вклады на сроки от полугода и свыше года синхронно сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 7,71% и 7,79% годовых соответственно.

Доллар

Синхронно выросла доходность вкладов на сроки менее месяца и от полугода до года (на 0,02 п.п. до 0,58% и до 1,14% годовых соответственно). Без изменений остались бессрочные сбережения (0,4%), вклады сроком от 3 до 6 месяцев (0,82%) и свыше 12 месяцев (1,59%). Подешевели сбережения на периоды от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 0,86% годовых).

Евро

Выросла средняя ставка одновременно на 0,03 п.п. для сроков менее месяца (0,34%) и от 6 до 12 месяцев (0,91%). Остальные периоды не претерпели изменений в ставках: от месяца до трех -0,57% годовых, от трех до полугода – 0,83% годовых, свыше года – 1,01% годовых. Бессрочные сбережения предлагают среднюю доходность 0,16% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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Анна Ишутина

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