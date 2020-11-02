Депозитные ставки выросли для вкладов в евро. Обзор рынка депозитов

В течении последних двух недель процентные ставки выросли для депозитов в евро. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 2 ноября). Для гривневых и долларовых сбережений ставки преимущественно продолжили снижаться. Поднял ставки Мегабанк. Снизили проценты по депозитам АП Банк и Приват-Банк.

Гривня

Бессрочные гривневые сбережения по-прежнему предлагают 4,43% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,06 п.п. до 6,18% годовых. Средняя ставка по депозитам на период от месяца до трех выросла на 0,01 п.п. и составляет 6,04% годовых. Синхронно, на 0,02 п.п., упала доходность для периодов от трех месяцев (7,34%)и от 6 месяцев (7,78%). Вклады периодом свыше года снизили стоимость на 0,03 п.п. до 7,79% годовых.

Доллар

Что касается доллара, без изменений остались бессрочные сбережения (0,42%) и вклады сроком менее месяца (0,56%). Депозиты периодом от месяца до трех подорожали на 0,03 п.п. и предлагают 0,88% годовых. Снизилась средняя ставка для сроков от трех месяцев до полугода (на 0,01 п.п. до 0,84%). Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,02 п.п. до 1,13% годовых. Сбережения сроком свыше года сбросили 0,03 п.п. и предоставляют доходность в 1,65% годовых.

Евро

Ставки для евро не претерпели изменений для бессрочных сбережений (0,17%), для сроков менее месяца (0,31%) и более года (1,02%). Вклады периодом от месяца до трех подорожали на 0,03 п.п. до 0,57% годовых. Доходность депозитов сроком от трех месяцев до полугода выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,83% годовых. Сбережения на сроки от полугода до года набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,89% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина

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