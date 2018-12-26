Депозиты в евро повысили доходность, остальные - снизили

По итогам прошлой недели средние ставки по долларовым и гривневым банковским вкладам упали. Сбережения в евро незначительно выросли в цене. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 26.12.2018). Повысили депозитные ставки Альфа-Банк, Акордбанк, БТА Банк. Опустил ставки по депозитам банк Юнекс.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

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Бессрочные сбережения в гривне не претерпели изменений и предлагают 7,96% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком до месяца составляет 10,50% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев предлагают 11,36% годовых. Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 подорожали на 0,01 п.п. до 13,53% годовых. Синхронно подешевели вклады периодом от полугода до года и свыше года (на 0,01 п.п. до 14,26% и до 13,82% годовых соответственно).

Средние ставки по депозитам в долларах

Средние ставки для долларовых вкладов синхронно просели для сроков до полугода и свыше полугода, на 0,01 п.п. и предлагают 2,26% годовых и 2,75% годовых соответственно. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 0,94% годовых, депозиты на период до месяца – 1,41% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предоставляют доходность в 1,17% годовых. Стоимость сбережений для периодов свыше года составляет 3,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Лидером роста доходности стали вклады в евро на период от 3 до 6 месяцев, их средняя ставка поднялась на 0,05 п.п. и составляет 1,63% годовых. Сбережения сроком свыше года подорожали на 0,02 п.п. до 2,18% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев набрали 0,01 п.п. и предлагают 2,01% годовых. Без изменений остались средние ставки по депозитам на периоды до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,10%). Бессрочные сбережения также предлагают 0,58% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 26.12.18