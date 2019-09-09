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Ставки по депозитам в гривне и евро подросли

Ставки по депозитам в гривне и евро подросли
09.09.2019, 12:12

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 9.09.2019)

На прошлой неделе процентные ставки выросли для вкладов в гривне и в евро. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 9.09.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла доходность для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев, на 0,07 п.п. до 14,12% годовых. Менее заметно подорожали депозиты на период от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 14,69%). Доходность сбережений на сроки свыше года поднялась на 0,04 п.п. и составляет 13,96% годовых. Упали в цене лишь вклады периодом от месяца до 3 (на 0,01 п.п. до 11,98%). Не претерпела изменений средняя ставка депозитов на срок до месяца - 9,83% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах опустили доходность только на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,13% годовых). Остальные периоды не изменили процентные ставки. Вклады сроком от месяца до 3 предлагают 1,21% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 2,21% годовых. Стоимость депозитов на сроки от полугода до года составляет – 2,79% годовых, а свыше года – 2,87% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,57% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения не претерпели изменений, их средняя ставка составляет 0,54% годовых. Также депозиты сроком менее месяца по-прежнему предлагают 0,87% годовых, а от месяца до 3 - 1,08% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. до 1,61% годовых. Доходность депозитов периодом от полугода до года поднялась на 0,02 п.п. до 2,00% годовых. Вклады на периоды свыше года повысили стоимость на 0,03 п.п. до 2,25% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 9.09.19

Средние процентные ставки по депозитам

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