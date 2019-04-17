Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 19:28

Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание денег россиян

Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание денег россиян

Регуляторы США и Великобритании могут оштрафовать банк за участие в схеме Глобальная прачечная

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе. В Deutsche Bank признают, что скандал нанес ущерб репутации бренда и может привести к оттоку клиентов.

Реклама

В частности регуляторы считают, что Deutsche Bank участвовал в схеме по отмыванию денег, которая получила название Глобальная прачечная. В ней, как предполагает следствие, участвовал российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ в период с 2010 по 2014 годы для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $80 млрд.

В отчете говорится, что банк не знал про указанные схемы до марта 2017 года, пока об этом не начали говорить СМИ. Позже Deutsche Bank начала внутреннее расследование, в результате которого выявил свыше 2500 подозрительных юридических лиц, ответственных за совершение почти 700 000 операций.

За сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами банк с 2011 по 2018 годы заплатил штрафов на $14,5 млрд, отмечает газета.

Напомним, в июне 2018 года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на $205 млн за рискованные валютные операции.

В январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями, в результате чего с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 млрд. Тогда же британский финансовый регулятор по этому же делу оштрафовал банк на $213 млн. Штраф стал рекордным в истории Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках.

Также Deutsche Bank может быть замешан в крупнейшем банковском скандале с участием Danske Bank, который обвиняется в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: отмывание денег, Deutsche Bank
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 