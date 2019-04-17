Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание денег россиян

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе. В Deutsche Bank признают, что скандал нанес ущерб репутации бренда и может привести к оттоку клиентов.

Реклама

В частности регуляторы считают, что Deutsche Bank участвовал в схеме по отмыванию денег, которая получила название Глобальная прачечная. В ней, как предполагает следствие, участвовал российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ в период с 2010 по 2014 годы для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $80 млрд.

В отчете говорится, что банк не знал про указанные схемы до марта 2017 года, пока об этом не начали говорить СМИ. Позже Deutsche Bank начала внутреннее расследование, в результате которого выявил свыше 2500 подозрительных юридических лиц, ответственных за совершение почти 700 000 операций.

За сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами банк с 2011 по 2018 годы заплатил штрафов на $14,5 млрд, отмечает газета.

Напомним, в июне 2018 года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на $205 млн за рискованные валютные операции.

В январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями, в результате чего с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 млрд. Тогда же британский финансовый регулятор по этому же делу оштрафовал банк на $213 млн. Штраф стал рекордным в истории Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках.

Также Deutsche Bank может быть замешан в крупнейшем банковском скандале с участием Danske Bank, который обвиняется в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.