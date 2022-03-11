Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России

Deutsche Bank в пятницу заявил, что сворачивает свою работу в России и не будет начинать новые проекты на территории государства-агрессора. Об этом говорится на сайте банка.

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"Deutsche Bank существенно уменьшил свое присутствие в России с 2014 года. Мы находимся в процессе сворачивания нашего оставшегося бизнеса в России и помогаем нашим нероссийским клиентам в сокращении их операций. Никакого нового бизнеса в России не будет", – заявил банк.

Ему пришлось объяснять свою позицию после того как в СМИ попало письмо гендиректора Deutsche Bank Кристиана Зевинга к сотрудникам. В нем он заявил, что Deutsche Bank не может уйти из России полностью, потому что "это противоречит нашим ценностям" и в России остаются клиенты банка, которые не могут моментально закрыть свой бизнес.

Deutsche Bank работает в России с 1998 года. Он предоставляет банковские услуги корпоративным клиентам и является одним из ведущих в России банков с иностранным участием. В офисах российского Deutsche Bank работают более 1500 человек.

Банк заявил, что осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает действия немецкого правительства и его союзников по защите демократии и свободы.

Первыми крупными банками, объявившими о выходе с российского рынка, накануне стали американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Андрей Водяный

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