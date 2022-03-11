UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 22:43
Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank в пятницу заявил, что сворачивает свою работу в России и не будет начинать новые проекты на территории государства-агрессора. Об этом говорится на сайте банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Deutsche Bank существенно уменьшил свое присутствие в России с 2014 года. Мы находимся в процессе сворачивания нашего оставшегося бизнеса в России и помогаем нашим нероссийским клиентам в сокращении их операций. Никакого нового бизнеса в России не будет", – заявил банк.

Ему пришлось объяснять свою позицию после того как в СМИ попало письмо гендиректора Deutsche Bank Кристиана Зевинга к сотрудникам. В нем он заявил, что Deutsche Bank не может уйти из России полностью, потому что "это противоречит нашим ценностям" и в России остаются клиенты банка, которые не могут моментально закрыть свой бизнес.

Deutsche Bank работает в России с 1998 года. Он предоставляет банковские услуги корпоративным клиентам и является одним из ведущих в России банков с иностранным участием. В офисах российского Deutsche Bank работают более 1500 человек.

Банк заявил, что осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает действия немецкого правительства и его союзников по защите демократии и свободы.

  • Первыми крупными банками, объявившими о выходе с российского рынка, накануне стали американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия банки Deutsche Bank
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 