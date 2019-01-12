Дочь Дональда Трампа может возглавить Всемирный банк - СМИ

Дочка президента США Дональда Трампа - Иванка Трамп – может возглавить Всемирный банк, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, помимо Трампа администрация президента также рассматривает в качестве кандидата на этот пост экс постпреда США при ООН Никки Хейли и директора Агентства США по международному развитию Марка Грина.

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Предполагается, что вместе с ними на этот пост претендует и заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас, сообщило ранее интернет-издание The Daily Caller.

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Кроме того, американцам может составить конкуренцию экономист из Нигерии Оконьо-Ивевале, бывший президент Африканского банка развития Дональд Каберука из Руанды и индонезийский министр финансов Сри Мульяни Индравати, отмечает газета.

Ранее стало известно, что нынешний президент Всемирного банка решил покинуть свой пост до завершения срока своих полномочий.

С 1 февраля выполнять обязанности президента будет Кристалина Георгиева, действующий главный исполнительный директор Всемирного банка.