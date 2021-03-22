"Дочка" российского банка выиграла суд на 2 млрд грн у Сумского НПО
Хозяйственный суд Сумской области принял решение в пользу АО "Сбербанк" в деле о взыскании задолженности по кредитному договору от 11 февраля 2011 года с АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" и его дочернего предприятия "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб.
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Производство по иску Сбербанка о взыскании с Сумского НПО и его дочернего предприятия $40,15 млн и 672 млн грн задолженности по кредитному договору было открыто 7 октября 2019 года.
Согласно решению суда, опубликованному в Едином реестре судебных решений 4 марта 2021 года, Сумское НПО и ее "дочка" должны выплатить Сбербанку с учетом процентов и судебных сборов $44,1 млн и 928,9 млн грн.
- Кредит был взят под личные обязательства НПО, которым на тот момент управлял бизнесмен Константин Григоришин. Его структуры были лишь одним из акционеров кипрской Stremvol Holdings Limited, которая владела 83,74% акций объединения.
- 10 ноября 2020 года Северный апелляционный хозсуд оставил без удовлетворения апелляцию НПО Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб, которое пыталось аннулировать свое поручительство по кредиту.
- В 2020 году Stremvol Holdings вышла из состава акционеров НПО. Новым владельцем 83,74% акций стала Inter Growth Investments. Через швейцарскую Torberg Beteiligungen AG ею владеет гражданин РФ Владимир Лукьяненко – сын бывшего гендиректора Владимира Лукьяненко.
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