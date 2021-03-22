"Дочка" российского банка выиграла суд на 2 млрд грн у Сумского НПО

Хозяйственный суд Сумской области принял решение в пользу АО "Сбербанк" в деле о взыскании задолженности по кредитному договору от 11 февраля 2011 года с АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" и его дочернего предприятия "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб.

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Производство по иску Сбербанка о взыскании с Сумского НПО и его дочернего предприятия $40,15 млн и 672 млн грн задолженности по кредитному договору было открыто 7 октября 2019 года.

Согласно решению суда, опубликованному в Едином реестре судебных решений 4 марта 2021 года, Сумское НПО и ее "дочка" должны выплатить Сбербанку с учетом процентов и судебных сборов $44,1 млн и 928,9 млн грн.

Кредит был взят под личные обязательства НПО, которым на тот момент управлял бизнесмен Константин Григоришин. Его структуры были лишь одним из акционеров кипрской Stremvol Holdings Limited, которая владела 83,74% акций объединения.

10 ноября 2020 года Северный апелляционный хозсуд оставил без удовлетворения апелляцию НПО Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб, которое пыталось аннулировать свое поручительство по кредиту.

В 2020 году Stremvol Holdings вышла из состава акционеров НПО. Новым владельцем 83,74% акций стала Inter Growth Investments. Через швейцарскую Torberg Beteiligungen AG ею владеет гражданин РФ Владимир Лукьяненко – сын бывшего гендиректора Владимира Лукьяненко.

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Юрий Тарасовский

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