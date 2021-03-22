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"Дочка" российского банка выиграла суд на 2 млрд грн у Сумского НПО

22.03.2021, 17:38
Правосудие (фото - pixabay.com)

Хозяйственный суд Сумской области принял решение в пользу АО "Сбербанк" в деле о взыскании задолженности по кредитному договору от 11 февраля 2011 года с АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" и его дочернего предприятия "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб.

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Производство по иску Сбербанка о взыскании с Сумского НПО и его дочернего предприятия $40,15 млн и 672 млн грн задолженности по кредитному договору было открыто 7 октября 2019 года.

    Согласно решению суда, опубликованному в Едином реестре судебных решений 4 марта 2021 года, Сумское НПО и ее "дочка" должны выплатить Сбербанку с учетом процентов и судебных сборов $44,1 млн и 928,9 млн грн.

    • Кредит был взят под личные обязательства НПО, которым на тот момент управлял бизнесмен Константин Григоришин. Его структуры были лишь одним из акционеров кипрской Stremvol Holdings Limited, которая владела 83,74% акций объединения.
    • 10 ноября 2020 года Северный апелляционный хозсуд оставил без удовлетворения апелляцию НПО Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб, которое пыталось аннулировать свое поручительство по кредиту.
    • В 2020 году Stremvol Holdings вышла из состава акционеров НПО. Новым владельцем 83,74% акций стала Inter Growth Investments. Через швейцарскую Torberg Beteiligungen AG ею владеет гражданин РФ Владимир Лукьяненко – сын бывшего гендиректора Владимира Лукьяненко.

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    Юрий Тарасовский
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    Сумское НПО Сбербанк
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