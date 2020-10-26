"Дочка" российского Сбербанка требует 500 млн грн с оборонного завода Артем

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску "дочки" российского Сбербанка против холдинговой компании Артем. Об этом пишет finbalance со ссылкой на материалы дела.

Сбербанк требует погасит задолженность по кредитной линии, открытой в январе 2014 года.

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Сумма исковых требований – около 500 млн грн. В частности, банк требует вернуть задолженность в размере $10,2 млн и 203 млн грн, в том числе пеню по телу кредита в размере 153 млн грн и пеню за просрочку выплаты процентов – 50,2 млн грн.

Холдинговая компания Артем входит в состав государственного концерна Укроборонпром. Компания специализируется на производстве управляемых ракет для самолетов, противотанковых ракет и оборудования для боевой авиации.

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Роман Брыль

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