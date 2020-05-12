Российский Сбербанк продал украинскую "дочку" с нарушением закона - НБУ

Национальный банк (НБУ) 23 апреля узнал о соглашении между Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов РФ о продаже 50%+1 акций Сбербанка России. Как отмечают в пресс-службе НБУ, у дочернего банка в Украине - Сбербанка также изменился конечный владелец.

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В Нацбанке подчеркивают, что новый владелец нарушил украинское законодательство, так как:

- не сообщил НБУ за три месяца о намерении приобрести акции Сбербанка;

- не согласовал с Нацбанком покупку;

- не подал регулятору копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

В результате, НБУ направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения закона.

"Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", - предупреждают в НБУ.

10 октября 2019 года Хозсуд Киева снял арест с акций Сбербанка Украина. 8 ноября замглавы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Нацбанк с заявками о намерении купить Сбербанк после снятия ареста с акций.

В ноябре в Сбербанке заявили, что смогут продать свою "дочку" в Украине только после снятия санкций. "Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Акции и имущество "дочки" Сбербанка были арестованы в обеспечение иска компаний украинского олигарха Игоря Коломойского, которые выиграли у РФ суд в Гааге о взыскании компенсации со страны-агрессора за активы в аннексированном Крыму.