Российский Сбербанк продал украинскую "дочку" с нарушением закона - НБУ

Национальный банк (НБУ) 23 апреля узнал о соглашении между Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов РФ о продаже 50%+1 акций Сбербанка России. Как отмечают в пресс-службе НБУ, у дочернего банка в Украине - Сбербанка также изменился конечный владелец.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Нацбанке подчеркивают, что новый владелец нарушил украинское законодательство, так как:
- не сообщил НБУ за три месяца о намерении приобрести акции Сбербанка;
- не согласовал с Нацбанком покупку;
- не подал регулятору копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
В результате, НБУ направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения закона.
"Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", - предупреждают в НБУ.