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Первое чтение. Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания

В Сбербанке РФ назвали условие для продажи украинской "дочки"

В Сбербанке РФ назвали условие для продажи украинской "дочки"
13.11.2019, 13:03

В Сбербанке заявили, что смогут продать свою "дочку" в Украине только после снятия санкций

Сбербанк России возобновит переговоры по продаже украинского дочернего банка только после снятия с него санкций в Украине. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает российское агентство Интерфакс.

"Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.

После введения Украиной санкций против российских госбанков Сбербанк вел переговоры о сделке с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины (НБУ).

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