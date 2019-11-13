В Сбербанке РФ назвали условие для продажи украинской "дочки"

Сбербанк России возобновит переговоры по продаже украинского дочернего банка только после снятия с него санкций в Украине. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает российское агентство Интерфакс.

"Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.

После введения Украиной санкций против российских госбанков Сбербанк вел переговоры о сделке с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины (НБУ).