Доходность банковских вкладов повысилась

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 22.10.2018)

Реклама Реклама

По итогам прошедшей недели средние ставки по банковским вкладам незначительно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 22.10.2018).

Средние процентные ставки по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения подорожали на 0,08 п.п. и предлагают 7,83% годовых. Стоимость депозитов сроком до 1 месяца не изменилась и составляет 7,23% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев также не претерпели изменений и предлагают 11,03% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., выросла средняя ставка для сбережений на периоды до полугода (12,87%), от полугода до года (13,85%) и свыше года (13,24%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается долларовых вкладов, синхронно подорожали сбережения на периоды от полугода до года и свыше года (на 0,01 п.п. до 2,64% и до 2,86% годовых соответственно). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. и предлагают 2,14% годовых. Стоимость бессрочных сбережений не претерпела изменений и составляет 0,96% годовых. Средние ставки по депозитам на срок до месяца (1,09%) и от 1 до 3 месяцев (1,16%) также остались на прежнем уровне.

Средние ставки по депозитам в евро

Банковские сбережения в евро претерпели изменений только для периодов свыше года, снизили доходность на 0,02 п.п. до 2,07% годовых. Остальные периоды не изменили свои средние ставки. Бессрочные сбережения и вклады сроком до месяца предлагают 0,59% годовых. Средняя ставка для вкладов на период от месяца до 3 – 1,02% годовых. Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев составляет 1,53% годовых, а от 6 до 12 месяцев – 1,90% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 150 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 22.10.18