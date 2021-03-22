Доходность депозитов снижается. Обзор рынка

По итогам прошедших трех недель доходность депозитов снизилась для сбережений и в гривне и в валюте. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 22 марта).

Гривня

Максимально сбросили вклады сроком менее месяца – 0,5 п.п. и предлагают 5,23% годовых. Средняя ставка синхронно снизилась для периодов от 3 месяцев до полугода и свыше года (на 0,13 п.п. до 7% и до 7,18% годовых соответственно). Также одновременно на 0,11 п.п. опустилась доходность бессрочных сбережений и для сроков от полугода до года (на 0,11 п.п. до 3,88% и до 7,4% годовых). А вклады на сроки от месяца до трех подешевели на 0,07 п.п. до 5,63% годовых.

Доллар

Долларовые вклады максимально подешевели для периодов свыше года (на 0,16 п.п. до 1,3% годовых). Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,09 п.п. до 0,73% годовых. Одновременно сбросили 0,04 п.п. бессрочные депозиты (0,39%) и вклады сроком от трех месяцев до полугода (0,75%). Стоимость вкладов периодом менее месяца снизилась на 0,02 п.п. до 0,43% годовых. Также и доходность вкладов сроком от полугода до года упала на 0,02 п.п. и составляет 1% годовых.

Евро

Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,16 п.п. до 0,63% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года опустили доходность на 0,03 п.п. до 0,7% годовых. Стоимость вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,01 п.п. до 0,79% годовых. И бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,15% годовых. Не претерпели изменений депозиты сроком от месяца до трех – 0,41 п.п., и менее месяца – 0,26% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.