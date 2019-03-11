Долг ПриватБанка перед НБУ вырос еще на 5 млрд грн

Банки на 1 февраля 2019 года суммарно должны были Национальному банку Украины 14,94 млрд грн по кредитам рефинансирования. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на сводную отчетность банков за январь.

Наибольшая задолженность перед НБУ была у ПриватБанка - 14,86 млрд грн. За январь она выросла сразу на 5,04 млрд грн.

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Потребность госбанка в ресурсах выросла из-за того, что средства юрлиц в банке сократились в январе на 2,9 млрд грн, а средства физлиц – на 646 млн грн, отмечает издание.

Следующим крупным должником НБУ является Укргазбанк. За январь он сократил свою задолженность перед НБУ на 4,2 млрд грн – до 79,8 млн грн.

Потребность в ресурсах НБУ у Укргазбанка исчезла из-за резкого роста депозитов юрлиц в январе на 3,6 млрд грн и физлиц – на 666 млн грн.

Средства НБУ госбанк одалживал в декабре на срок до конца февраля, но вернул их уже в январе. Это, как отмечает издание, означает, что госбанки сейчас берут кредиты рефинансирования НБУ, чаще всего под залог ОВГЗ, для покрытия временных разрывов в ликвидности. И как только привлекают средства на рынке, тут же отдают рефинансирование НБУ.

Среди банков с частным капиталом долг перед НБУ был только у Банка инвестиций и сбережений – всего 1 млн грн (в начале года его не было).

В начале года ПУМБ должен был НБУ 1 млн грн, но к концу января эта строчка в балансе банка обнулилась.

Банки иностранных банковских групп не имели задолженности перед НБУ, как и по итогам 2018 года.

В январе 2019 года НБУ перезапустил свою монетарную политику.

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Национальный банк с 11 января перезапустил свою монетарную политику. Он отказался предоставлять банкам кредиты на 90 дней и изменил график тендеров по рефинансированию и размещению депозитных сертификатов.