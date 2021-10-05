Доллар дешевеет, евро дорожает. Курсы валют НБУ
05.10.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 5 копеек.
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