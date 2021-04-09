Доллар дешевеет. Итоги торгов на межбанке
09.04.2021, 17:13
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 9 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,92/27,94, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,885, максимальные – 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,90, максимальные – 27,94.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1940/33,2178, к закрытию котировки составили 33,1766/33,1975.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3625, к закрытию котировки составили 0,3605/0,3610.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии