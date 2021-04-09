Доллар дешевеет. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 9 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,92/27,94, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,885, максимальные – 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,90, максимальные – 27,94.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1940/33,2178, к закрытию котировки составили 33,1766/33,1975.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3625, к закрытию котировки составили 0,3605/0,3610.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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