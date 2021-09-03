Доллар дешевеет. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,97, к закрытию котировки составили 26,875/26,895.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,875, максимальные – 26,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,895, максимальные – 26,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0085/32,0322, к закрытию котировки составили 31,9490/31,9700.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3698/0,3702, к закрытию котировки составили 0,3693/0,3697.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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