Доллар дешевеет. Курсы валют по банкам

Во вторник, 5 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,65 коп и составляет 26,3875 грн. Курс продажи упал на 10 коп – до 26,616 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,25 грн, максимальный – 26,45 грн. Для продажи минимальный курс – 26,55 грн, максимальный – 26,74 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,85 коп и составляет 30,5035 грн. Средний курс продажи упал на 11,1 коп и составляет 30,9245 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,65 грн. Для продажи минимальный курс – 30,72 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,293 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 3,731 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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