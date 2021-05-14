Доллар дешевеет. Наличные курсы валют

В пятницу, 14 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,55 коп и составляет 27,5115 грн. Курс продажи упал на 0,4 коп – до 27,73 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,35 грн, максимальный – 27,58 грн. Для продажи минимальный курс – 27,65 грн, максимальный – 27,82 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,55 коп и составляет 33,127 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 33,5635 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,9 грн, максимальный – 33,28 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 3,347 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,805 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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