Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,88, к закрытию котировки составили 28,015/28,04.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,86, максимальные – 28,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,88, максимальные – 28,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8079/32,8314, к закрытию котировки составили 32,9316/32,9582.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3673/0,3680.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.