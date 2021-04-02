Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке
02.04.2021, 17:12
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,88, к закрытию котировки составили 28,015/28,04.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,86, максимальные – 28,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,88, максимальные – 28,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8079/32,8314, к закрытию котировки составили 32,9316/32,9582.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3673/0,3680.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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