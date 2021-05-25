Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке
25.05.2021, 17:11
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 25 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,42/27,44, к закрытию котировки составили 27,485/27,505.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,42, максимальные – 27,485. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные – 27,505.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5812/33,6057, к закрытию котировки составили 33,6636/33,6853.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3738/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3747/0,3751.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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