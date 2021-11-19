Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке
19.11.2021, 17:20
Фото: unsplash.com
В пятницу, 19 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,48/26,50, к закрытию котировки составили 26,55/26,57.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,48, максимальные – 26,585. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные – 26,605.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,0415/30,0642, к закрытию котировки составили 30,0307/30,0533.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3638/0,3642, к закрытию котировки составили 0,3613/0,3618.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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