Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 19 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,48/26,50, к закрытию котировки составили 26,55/26,57.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,48, максимальные – 26,585. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные – 26,605.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0415/30,0642, к закрытию котировки составили 30,0307/30,0533.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3638/0,3642, к закрытию котировки составили 0,3613/0,3618.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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