Доллар дорожает. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 14 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,92/26,94, к закрытию котировки составили 27,065/27,085.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,92, максимальные – 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,94, максимальные – 27,09.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3415/30,3640, к закрытию котировки составили 30,5861/30,6060.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3682/0,3686.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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