Доллар дорожает. Курсы валют по банкам

В четверг, 26 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,15 коп и составляет 26,656 грн. Курс продажи вырос на 4,15 коп – до 26,8765 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный – 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,82 грн, максимальный – 27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,6 коп и составляет 31,181 грн. Средний курс продажи вырос на 11 коп и составляет 31,5715 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,34 грн. Для продажи минимальный курс – 31,45 грн, максимальный – 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,282 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет – 3,723 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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