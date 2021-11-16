Доллар дорожает. Курсы валют по банкам

Во вторник, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 26,2695 грн. Курс продажи вырос на 7,55 коп. и составляет 26,4875 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,37 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,75 коп. и составляет 29,809 грн. Средний курс продажи упал на 2,55 коп. и составляет 30,2255 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,65 грн, максимальный – 29,9 грн. Для продажи минимальный курс – 30,06 грн, максимальный – 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,291 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,737 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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