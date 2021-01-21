Доллар дорожает. Официальный курс валют
21.01.2021, 08:00
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 января курс гривни по отношению к доллару упал на 5 копеек, а по отношению к евро вырос на копейку.
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