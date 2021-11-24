Доллар достиг 27 грн. Итоги торгов на межбанке
24.11.2021, 17:14
Фото: freepik.com
В среду, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,88/26,90, к закрытию котировки составили 26,98/27,00.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные – 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные – 27.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,2158/30,2382, к закрытию котировки составили 30,2256/30,2481.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3618/0,3622, к закрытию котировки составили 0,3606/0,3612.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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