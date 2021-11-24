Доллар достиг 27 грн. Итоги торгов на межбанке

В среду, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,88/26,90, к закрытию котировки составили 26,98/27,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные – 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные – 27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2158/30,2382, к закрытию котировки составили 30,2256/30,2481.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3618/0,3622, к закрытию котировки составили 0,3606/0,3612.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.