Курс доллара снижается. Итоги торгов на межбанке
07.10.2020, 17:08
Иллюстративное фото: pixabay.com
В среду, 7 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,33/28,36, к закрытию котировки составили 28,30/28,32.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,30, максимальные – 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32, максимальные – 28,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3075/33,3371, к закрытию котировки составили 33,2921/33,3156.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3632, к закрытию котировки составили 0,3617/0,3622.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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