Курс доллара снижается. Итоги торгов на межбанке

В среду, 7 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,33/28,36, к закрытию котировки составили 28,30/28,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,30, максимальные – 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32, максимальные – 28,36.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3075/33,3371, к закрытию котировки составили 33,2921/33,3156.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3621/0,3632, к закрытию котировки составили 0,3617/0,3622.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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