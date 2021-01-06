Доллар еще подешевел. Итоги торгов на межбанке

В среду, 6 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,28/28,30, к закрытию котировки составили 28,24/28,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,295. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,26, максимальные – 28,315.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,8975/34,9222, к закрытию котировки составили 34,7832/34,8050.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3850/0,3854, к закрытию котировки составили 0,3835/0,3839.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.