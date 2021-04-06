Доллар еще подешевел. Итоги торгов на межбанке
06.04.2021, 17:14
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 6 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,84/27,86, к закрытию котировки составили 27,80/27,825.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,79, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,805, максимальные – 27,865.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8623/32,8831, к закрытию котировки составили 32,9096/32,9392.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3645/0,3649, к закрытию котировки составили 0,3609/0,3614.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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