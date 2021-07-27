Доллар дешевеет. Наличные курсы валют

Во вторник, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,5 коп и составляет 26,8455 грн. Курс продажи упал на 6,8 коп – до 27,058 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный – 26,92 грн. Для продажи минимальный курс – 26,99 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,8 коп и составляет 31,582 грн. Средний курс продажи упал на 8,1 коп и составляет 31,941 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,7 грн. Для продажи минимальный курс – 31,6 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 3,265 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет – 3,757 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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