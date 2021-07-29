Доллар еще подешевел. Официальный курс валют
29.07.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 июля курс гривни вырос относительно доллара на 4 копейки, относительно евро – на 8 копеек.
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