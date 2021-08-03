Доллар еще подорожал. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,84/26,86, к закрытию котировки составили 26,86/26,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,815, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,835, максимальные – 26,88.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8698/31,8935, к закрытию котировки составили 31,8801/31,8931.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3679/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3674.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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