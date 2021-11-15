Курс доллара растет. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 15 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,235/26,255, к закрытию котировки составили 26,335/26,355.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,235, максимальные – 26,355. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,255, максимальные – 26,375.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0338/30,0567, к закрытию котировки составили 30,1193/30,1422.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3632/0,3638, к закрытию котировки составили 0,3623/0,3628.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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