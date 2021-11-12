Доллар еще подорожал. Итоги торгов по межбанку

В четверг, 12 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,09 / 26,11, к закрытию котировки составили 26,24 / 26,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,11, максимальные – 26,26.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8730/29,8959, к закрытию котировки составили 30,0106/30,0335.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3627/0,3631, к закрытию котировки составили 0,3615/0,3619.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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