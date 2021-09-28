Доллар еще подорожал. Курс валют НБУ
28.09.2021, 08:00
Иллюстративное фото: welcomia/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 сентября курс гривни по отношению к доллару упал на копейку, а по отношению к евро – вырос на 4.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии