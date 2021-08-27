Доллар еще подорожал. Наличные курсы валют

В пятницу, 27 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11,7 коп и составляет 26,773 грн. Курс продажи вырос на 13,4 коп – до 27,0105 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный – 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,9 коп и составляет 31,27 грн. Средний курс продажи вырос на 17,45 коп и составляет 31,746 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,25 грн, максимальный – 31,55 грн. Для продажи минимальный курс – 31,5 грн, максимальный – 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,29 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет – 3,733 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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