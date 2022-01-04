Доллар еще подорожал. Наличные курсы валют

Во вторник, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,35 коп. и составляет 27,1785 грн. Курс продажи вырос на 0,75 коп. и составляет 27,448 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,1 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,35 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,5 коп. и составляет 30,5815 грн. Средний курс продажи упал на 1,95 коп. и составляет 31,0295 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,4 грн, максимальный – 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,87 грн, максимальный – 31,23 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп. и составляет 3,288 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп. до 3,763 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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