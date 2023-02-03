Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
03.02.2023, 11:07
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В пятницу, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 19 коп. и составил 39,7 грн. Курс продаж снизился на 17 коп. до 40,34 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 39,9 грн. Для продажи минимальный курс также 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составил 42,8 грн. Средний курс продаж опустился на 5 коп. до 43,87 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,4 грн, максимальный – 43,28 грн. Для продажи минимальный курс – 43,3 грн, максимальный – 46 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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