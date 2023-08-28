Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
28.08.2023, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 28 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 10 коп. и составляет 37,72 грн. Курс продаж упал на 13 коп. – до 38,53 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 38,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 39 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 14 коп. и составил 40,91. Курс продаж опустился на 27 коп. – до 41,95 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,51 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,51 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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